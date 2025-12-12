Galatasaray yönetiminden Mauro Icardi hamlesi

Galatasaray cephesinde bir süredir Mauro Icardi'yle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Arjantinli golcüyle ilgili günden güne dillendirilen ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmedi.

Galatasaray Yönetimi, yaptığı açıklamayla dikkat çeken Mauro Icardi ile ilgili harekete geçiyor.

SARI-KIRMIZILI YÖNETİM GÖRÜŞECEK

Sarı-kırmızılı idareciler, Arjantinli yıldız ile görüşecek ve sorunun tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışacak.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi, Monaco maçının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti.

"TADINI ÇIKARIN SONRA BENİ ÖZLERSİNİZ" DEMİŞTİ

Mauro Icardi, sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı:

"Adımın iyi sattığını ve bazı Türk "gazetecilerin" kulüpten beni arayıp sözleşmemin "yenilenmeyeceğini" söylediğini iddia etmek istediğini anlıyorum… Ama beni kimse aramadı, temsilcimi de aramadılar.



Dünkü yenilgiyi [Monaco maçı] örtmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorsunuz? Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor.



Bunu yapmak için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil. Size bir öpücük gönderiyorum.



Icardi'yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz."