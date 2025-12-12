UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann'ı deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe, puanını 11'e yükseltirken sıralamada da ilk 16 arasına girdi. Samsunspor ise evinde AEK'ya 2-1 yenilerek hem liderliğini hem yenilmezlik serisini kaybetti. Bu karşılaşmaların ardından UEFA, ülke puanlarını hemen güncelledi.

Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı tablosu güncellendi... Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar üçer galibiyet ve mağlubiyet yaşayarak 9 puanda kaldı. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann'ı deplasmanda 4-0 yenerek puanını 11 yaptı. YERİMİZİ KORUDUK Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında AEK'ya 2-1 mağlup oldu. AEK karşısındaki 1-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Samsunspor, turnuvadaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Böylelikle Türkiye, ülke puanı klasmanında 9. sıradaki yerini korudu. İşte UEFA'nın ülkeler sıralaması... Güncel ülke puanları 1 - İngiltere: 102 bin 672 2 - İtalya: 91 bin 088 3 - İspanya: 84 bin 828 4 - Almanya: 81 bin 545 5 - Fransa: 74 bin 105 6- Hollanda: 65 bin 033 7- Portekiz: 62 bin 466 8- Belçika: 57 bin 750 9- Türkiye: 47 bin 600 10- Çek Cumhuriyeti: 44 bin 300

