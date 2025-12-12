UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması

- Fenerbahçe, Brann'ı 4-0 yenerek puanını 11'e yükseltti.
- Samsunspor, AEK'ya 2-1 yenilerek liderliğini kaybetti.
- Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıradaki yerini korudu.
Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı tablosu güncellendi...
Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildi.
Sarı-kırmızılılar üçer galibiyet ve mağlubiyet yaşayarak 9 puanda kaldı.
Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann'ı deplasmanda 4-0 yenerek puanını 11 yaptı.
YERİMİZİ KORUDUK
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında AEK'ya 2-1 mağlup oldu.
AEK karşısındaki 1-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Samsunspor, turnuvadaki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Böylelikle Türkiye, ülke puanı klasmanında 9. sıradaki yerini korudu.
İşte UEFA'nın ülkeler sıralaması...
Güncel ülke puanları
1 - İngiltere: 102 bin 672
2 - İtalya: 91 bin 088
3 - İspanya: 84 bin 828
4 - Almanya: 81 bin 545
5 - Fransa: 74 bin 105
6- Hollanda: 65 bin 033
7- Portekiz: 62 bin 466
8- Belçika: 57 bin 750
9- Türkiye: 47 bin 600
10- Çek Cumhuriyeti: 44 bin 300