UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann'ı deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe, puanını 11'e yükseltirken sıralamada da ilk 16 arasına girdi. Samsunspor ise evinde AEK'ya 2-1 yenilerek hem liderliğini hem yenilmezlik serisini kaybetti. Bu karşılaşmaların ardından UEFA, ülke puanlarını hemen güncelledi.

Yayınlama Tarihi: 12.12.2025 08:46
  • Fenerbahçe, Brann'ı 4-0 yenerek puanını 11'e yükseltti.
  • Samsunspor, AEK'ya 2-1 yenilerek liderliğini kaybetti.
  • Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıradaki yerini korudu.

Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı tablosu güncellendi...

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildi.

Sarı-kırmızılılar üçer galibiyet ve mağlubiyet yaşayarak 9 puanda kaldı.

Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann'ı deplasmanda 4-0 yenerek puanını 11 yaptı.

YERİMİZİ KORUDUK 

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında AEK'ya 2-1 mağlup oldu.

AEK karşısındaki 1-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Samsunspor, turnuvadaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Böylelikle Türkiye, ülke puanı klasmanında 9. sıradaki yerini korudu.

İşte UEFA'nın ülkeler sıralaması...

Güncel ülke puanları

1 - İngiltere: 102 bin 672

2 - İtalya: 91 bin 088

3 - İspanya: 84 bin 828

4 - Almanya: 81 bin 545

5 - Fransa: 74 bin 105

6- Hollanda: 65 bin 033

7- Portekiz: 62 bin 466

8- Belçika: 57 bin 750

9- Türkiye: 47 bin 600

10- Çek Cumhuriyeti: 44 bin 300

