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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Allan Saint-Maximin, Mert Müldür ve Sofyan Amrabat ile tedavisi süren Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK maçı kadrosuna alınmadı.