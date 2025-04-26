Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
Allan Saint-Maximin, Mert Müldür ve Sofyan Amrabat'ın hafif sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.
Tedavi süren Mert Hakan Yandaş'ın da kamp kadrosuna dahil edilmediği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun
FENERBAHÇE KAFİLESİ GAZİANTEP'TE
Fenerbahçe, Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.
Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na inen Fenerbahçe kafilesi buradan takım otobüsü ile kentte konaklayacakları bir otele geldi.
Fenerbahçe kafilesini karşılayan bir grup taraftar otelin önünde pankart açıp slogan atarak Fenerbahçe yönetimine tepki gösterdi.
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak.
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