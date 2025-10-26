Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belirlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşma için Gaziantep'e hareket etti.

MERT HAKAN VE BARTUĞ YOK

Fenerbahçe'de kamp kadrosu da belli olurken, kafilede Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz yer almadı.

DURAN KADRODA

UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart ile oynanan maçta süre alan Jhon Duran da uzun zaman sonra bir lig maçı için kadroya alındı.

KAMP KADROSU

Sarı-lacivertlilerin 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor: