Fenerbahçe'nin gözü Manchester City'nin 2 yıldızında

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İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen Jack Grealish için takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar son dönemde artmıştı.

Mavi-beyazlıların menajeri Pep Guardiola, özellikle bu sezon adeta 29 yaşındaki oyuncunun üzerini çizdi.

Dünyaca ünlü teknik adam, ligin son maçı olan Fulham karşılaşmasında öğrencisini kadroya almadı.

GUARDIOLA, GREALISH'E KAPIYI GÖSTERDİ

Guardiola, mücadelenin sonunda Jack Grealish ile ilgili soruya verdiği yanıtla adeta kendisine kapıyı gösterdi.

İspanyol çalıştırıcı, "O, inanılmaz bir oyuncu. Her 3 günde bir maç oynaması gereken bir futbolcu. Ancak bu sezon ve geçen sezon bu gerçekleşmedi. Oynamaya ihtiyacı var. Bizde mi kalacak yoksa ayrılarak başka bir yerde bunu gerçekleştirecek mi? Bunun cevabını Jack ve menajeri verecek. Onu isteyen ve onun için savaşan bendim. Ancak geleceği konusunda iş Begiristain (Futbol direktörü), Viana (Sportif direktör) ve oyuncunun menajerine düşüyor." ifadelerini kullandı.

İNGİLİZLER, FENERBAHÇE İLGİLENİYOR DEDİ

Bu açıklamanın ardından Jack Grealish konusunda özellikle Türkiye'den Fenerbahçe'nin ilgisi gündeme gelmişti.

İngiliz basınından Daily Mirror'da yer alan habere göre City’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 29 yaşındaki hücum oyuncunun 5 muhtemel adresi içinde Fenerbahçe'nin de yer aldığı iddia edildi.

Grealish için Fenerbahçe'nin yanı sıra Milan da seçenekler arasındaydı ancak İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi vizesi alamaması nedeniyle bu ihtimal ortadan kalktı.

Manchester City ile bu sezon 32 maça çıkan İngiliz oyuncu, 3 gol atarken 5 de asist yaptı.

BİR DİĞER HAMLE DOKU

Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer listesindeki bir diğer City oyuncusu ise Jeremy Doku. Kadıköy ekibi, 22 yaşındaki kanat oyuncusu için şartları zorlayacak.

Bu sezon Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de istediği oyunu ortaya koyamayan Doku, takımdan ayrılabilecek isimler arasında.

Doku, bu sene City formasıyla çıktığı 38 maçta 6 gol 9 asist yaparak 15 gole doğrudan katkı verdi.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Hareketli oyunu ve ceza sahası içerisindeki etkinliğiyle tanınan Gana asıllı Belçikalı kanat oyuncusunun, Manchester City ile 2028'e kadar 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Transfer sezonu başlamadan birçok talibi çıkan Doku'nun önceliği Avrupa'da kalmak. Başta Fransa olmak üzere 5 büyük ligden talibi olan yıldız oyuncu için Fenerbahçe'de masada.

Sarı lacivertliler bu transfer için Mourinho kozunu oynayarak oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.