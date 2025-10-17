Fenerbahçe'nin iptal olan transferinde Jose Mourinho ayrıntısı: 'Takım arkadaşlarına bile veda etmişti'

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe döneminde Jose Mourinho'nun istediği Niko Jankovic'in kulübünden resmi açıklama geldi.

Yaz transfer döneminde sarı lacivertlilerin gündeminde olan 24 yaşındaki Jankovic ile ilgili kulübü Rijeka'dan, dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

"TRANSFER SON ANDA İPTAL OLDU"

Hırvatistan ekibi Rijeka'nın sportif direktörü Darko Raic, 10 numaranın Fenerbahçe'ye transferinin son anda iptal olduğunu söyledi.

"MOU GİDİNCE TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ"

Sarı-lacivertli kulüple her konuda anlaştıklarını söyleyen Raic, "Niko, takım arkadaşlarına bile veda etmişti ancak Mourinho'nun görevine son verilince transfer gerçekleşmedi." itirafında bulundu.

Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Jankovic için Rijeka'ya 5.6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay vereceğini duyurmuştu.