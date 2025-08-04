Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinden Galatasaray'ın kazanacağı rakam ortaya çıktı

Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yaz transfer döneminin hareketli ekibi olan sarı-lacivertliler; Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu kadrosuna katmıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun özellikle isteği olan sol kanat transferi için ise gece yarısı büyük bir adım atıldı.

KEREM'LE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kurmayların dün akşam saatlerinde uçakla Portekiz'e gittiği ve milli futbolcuyla anlaşmaya vardığı öğrenildi.

25 MİLYON EURO CİVARINDA BİTMESİ BEKLENİYOR

Benfica ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin 25 milyon euro civarında bir bonservis bedeline transferi bitirmesi bekleniyor.

Öte yandan temsilcisi de görüşmelere katılan Aktürkoğlu'nun ise yıllık 5 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.

GALATASARAY YÜZDE 10 PAY ALACAK

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu bonservisiyle kadrosuna katması halinde Galatasaray, transferden yüzde 10'luk bir pay alacak.

Transfer 25 milyon euroya gerçekleşirse sarı-kırmızılıların kasasına 1.3 milyon euro girecek.

59 MAÇTA 18 GOL 16 ASİSTLİK PERFORMANS

Öte yandan Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında bir önceki yaz transfer döneminin son gününde imza atan 26 yaşındaki futbolcu, hem Türkiye hem de Portekiz'de toplam 59 maça çıktı ve 18 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.