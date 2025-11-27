Fenerbahçe'nin rakibi Ferencvaros'u yakından tanıyalım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

Bu kapsamda rakibimiz Macaristan ekibi Ferencvaros.

Peki kim bu Ferencvaro?

Gelin rakibimize birlikte bakalım...

Macaristan ekibi Ferencvaros hücum konusunda çeşitliliği olan bir takım.

ALDIKLARI 3 GALİBİYETİN 2'Sİ DEPLASMANDA

Maç içinde tempoyu iyi ayarlıyorlar ve kanatları çok etkin kullanıyorlar. Geçişlerde ise kurdukları üçgenlerle hızla rakip kaleye gitmeyi tercih ediyorlar.

Kendi sahaları ve seyircileri önünde daha baskılı oynuyorlar.

Ancak rakip sahada daha zayıf olmalarına rağmen bu sezon Avrupa Ligi’nde aldıkları 3 galibiyetin 2’sinin deplasmanda olması dikkat çekici.

YÜKSEK TEMPO VE GENİŞ ALAN...

Elbette bu kadar yüksek tempolu ve ofansif futbol riskleri de beraberinde getiriyor. Rakiplere geniş alan bırakıyorlar ve savunma hattı bu anlamda problemli.

Defansif organizasyonları hala güven vermiyor ve bu bölgedeki oyuncuların en çok eleştirildiği nokta iletişim.

Birbirleriyle iletişimi doğru kuramıyorlar ve bu da beraberinde savunma zaafiyetlerini getiriyor.

FENERBAHÇE HATAYA ZORLAYABİLİR

Fenerbahçe oyunun temposunu doğru ayarlayıp kontrolü elinde tuttuğu sürece rakibini daha fazla hataya zorlayabilir.

Macar rakibi karşısında iç sahada oynayacak olması da Fenerbahçe’nin önemli bir avantajı.

Ferencvaros’un en önemli ismi kuşkusuz 31 yaşındaki golcüsü Varga’dan başkası değil.

VARGA'YA DİKKAT

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 gol, 3 asist katkısı yapan Varga, bitircilik ve pozisyon üretme konusunda son derece kritik bir öneme sahip.

Takımın bir diğer önemli ismi de Gruber.

Şans bulduğu tüm maçlarda etkili olan 21 yaşındaki Gruber takıma şu ana kadar 7 gol, 4 asistlik katkı verdi.