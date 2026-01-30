Fenerbahçe’nin rakibi İngiliz Nottingham Forest'ı yakından inceledik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.

İngiliz ekibi Avrupa Ligi'nin lig aşamasında ne yaptı? Premier Lig'de son durumu ne?

İşte detaylar...

NOTTINGHAM FOREST'A YAKINDAN BAKALIM

Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Nottingham Forest, 14 puan topladı.

İngiliz ekibi lig aşamasını 13. sırada bitirdi.

Premier Lig'de 25 puanla 17. sırada yer alan İngiliz ekibi, son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak biraz olsun nefes aldı.

KADROSUNUN PİYASA DEĞERİ 603 MİLYON EURO

Nottingham Forest'te teknik direktörlük görevini Sean Dyche yürütüyor.

Transfermarkt verilerine göre ise İngiliz ekibinin güncel kadrosunun piyasa değeri yaklaşık 603 milyon euro.

Diğer yandan uzun yıllar üst seviyeden uzak kalan İngiliz ekibi, son dönemde Premier Lig’de kalıcı olma hedefiyle yeniden yapılanma sürecine girdi.

YÜKSEK TEMPO VE FİZİK GÜCÜNE DAYALI OYUN ANLAYIŞI

Avrupa kupalarına dönüş, Nottingham Forest için prestij ve yeniden doğuş anlamı taşıyor.

Forest, Premier Lig’e özgü yüksek tempo ve fizik gücüne dayalı bir oyun anlayışını benimsiyor.

Hızlı hücumlar, geçiş oyunu ve kanat organizasyonları takımın en önemli hücum silahları arasında yer alıyor.