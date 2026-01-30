Galatasaray'ın rakibi Juventus'u inceledik: Son dönemde ne durumdalar?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şampiyonlar Ligi'nde play off turu eşleşmeleri belli oldu.

Temsilcimiz Galatasaray, İtalya'nın Juventus ekibiyle kozlarını paylaşacak.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, Devler Ligi'nde ne yaptı? Serie A'da ne durumda? İşte detaylar...

TAKIMIN DEĞİŞİLMEZİ KENAN YILDIZ

Devler Ligi'nin lig aşamasında 8 karşılaşma oynayan Juventus, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 13 puan topladı.

İtalyan ekibi lig aşamasını 13. sırada tamamladı.

SON DÖNEMDE NE DURUMDALAR?

İtalya Serie A'da ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Juventus, 42 puanla 5. sırada yer alıyor.

İtalyan ekibinin Transfermarkt verilerine göre güncel kadrosunun piyasa değeri yaklaşık 552 milyon euro.

CEO'SU TANIDIK BİR İSİM...

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkıp 9 gol attı, 8 de asiste imza attı.

Juventus'ta teknik direktörlük görevini Luciano Spalletti yürütürken Fenerbahçe'den tanıdığımız Damien Comolli ise üst yönetici (CEO) pozisyonunda görev yapıyor.

TUDOR'DAN SONRA SPALLETTI

Sezona Igor Tudor yönetiminde başlayan Juventus, istediği sonuçları alamadığından dolayı 27 Ekim'de Hırvat çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

İtalyan ekibi daha sonra takımın başına Luciano Spalletti'yi getirdi. Spalletti yönetimindeki Torino temsilcisi, 19 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

İKİ TAKIM 6 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet elde ederken, İtalyan takımı ise 1 defa kazandı. 3 maç da beraber sona erdi.

Bu mücadelelerde Aslan 9, İtalyan ekibi 7 gol attı.

İki takım son olarak 11 Aralık 2013 tarihinde kar yağışından dolayı ertesi gün oynanan Şampiyonlar Ligi grup müsabakasında karşı karşıya geldi ve Galatasaray, rakibini 85. dakikada Wesley Sneijder’in attığı golle 1-0 mağlup etti.

MCKENNIE VE VLAHOVIC'TEN 3'ER GOL

İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 müsabakada 14 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

Juventus'ta Dusan Vlahovic ve Weston McKennie 3'er golle bu kulvarda takımını sırtlarken, Jonathan David 2 ve Kenan Yıldız da 1 gol kaydetti.

YENİ STADYUMUNA 2011'DE TAŞINDI

Juventus'un yeni evi olan Allianz Stadyumu, 8 Eylül 2011 tarihinde açıldı.

2014 UEFA Avrupa Ligi finalinin de oynadığı stadyumun 41 bin 147 seyirci kapasitesi bulunuyor.