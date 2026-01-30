Fenerbahçe'ye Ademola Lookman’dan sevindiren haber: Son aşamaya geldi!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'de Ademola Lookman transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, transferi gerçekleştirmeye adım adım yaklaşıyor.

Sarı-lacivertliler, hem oyuncu cephesinde hem de kulüpler arasındaki pazarlıklarda Atletico Madrid’in önüne geçmiş durumda.

İTALYANLAR LOOKMAN'I YAZMAYA BAŞLADI

İtalyan basınından Fabrizio Romano ve Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre; Atalanta, Ademola Lookman için Fenerbahçe’yle 35 milyon euro + 5 milyon euro anlaşma zemini sağladı.

Görüşmelerin şu an banka teminatı ve ödeme süreci üzerinden devam ettiği kaydedildi.

Transfer sürecindeki en dikkat çekici gelişme ise oyuncu cephesinde yaşandı. Ademola Lookman’ın Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı.

HEM ATALANTA HEM DE OYUNCUYLA ANLAŞMA TAMAM GİBİ

Nijeryalı yıldızın, sarı-lacivertlilerin projesine ve hedeflerine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Fenerbahçe, Ademola Lookman ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Lookman'ın yıllık 7 milyon eurodan 4.5 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi.

Bu sezon Atalanta forması ile 19 maça çıkan Lookman, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

OSIMHEN: İKNA ETMEK İÇİN ÇABALIYORUM

Öte yandan Lookman, Nijerya Milli Takımı'nda Victor Osimhen'le birlikte oynuyor.

Hatta geçtiğimiz günlerde Osimhen, sarı-kırmızılı takımın transfer gündeminde bulunan vatandaşı Ademola Lookman ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

Nijeryalı golcü Lookman'ı ikna etmek için çabaladığını söylemişti.