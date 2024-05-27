Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 11 yıla yükseldi

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son maça taşımayı başaran Fenerbahçe, 38. haftada konuk ettiği İstanbulspor'u mağlup etmesine rağmen sezonu ikinci tamamladı.
Ligde şampiyonluğa Galatasaray ulaşırken, sarı-lacivertli takımın hasreti 11 yıla yükseldi.
Süper Lig'deki son şampiyonluğuna 2013-14 sezonunda ulaşan Fenerbahçe, 34 maçta topladığı 74 puanla ipi göğüsleyen taraf olmuştu.
En yakın rakibine 9 puan fark atmıştı
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tarihinin en erken şampiyonluğuna imza atan sarı-lacivertliler, ligi en yakın rakibi Galatasaray'ın 9 puan önünde tamamlamıştı.
O tarihte 19. şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk sayılarını eşitlemiş ve iki dev kulüp de 4. yıldızın eşiğine beraber gelmişti.
Aradan geçen yıllarda sarı-kırmızılılar, şampiyonluk sayılarında 24-19'luk üstünlük kurdu ve tarihte ilk kez Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk önüne geçti.
Sarı-lacivertliler, gelecek sezon şampiyon olması halinde 11 yıl sonra Süper Lig'de ipi göğüslemiş olacak.
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