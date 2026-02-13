Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu duyuruldu

- Fenerbahçe, Trabzonspor maçı kamp kadrosunu açıkladı.
- Levent Mercan kadroda yer alırken, Edson Alvarez ve Archie Brown kadroda yer almadı.
- Edson Alvarez, tam hazır olmadığı için kadroya dahil edilmedi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Levent Mercan, kamp kadrosunda yer aldı.
ALVAREZ VE BROWN YOK
Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Archie Brown ise kadroda yer almıyor.
Son antrenmanda takımla çalışamayan Edson Alvarez, yüzde 100 hazır olmadığı için Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.