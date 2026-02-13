Quentin Fillon-Maillet, altın madalyayı aldı

- Quentin Fillon-Maillet, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda biatlon 10 kilometre sprintte altın madalya kazandı.
- Fransız sporcu, 22 dakika 53.1 saniyeyle yarıştı ve kariyerinin 7. olimpiyat madalyasına ulaştı.
- Norveçli Vetle Sjaastad Christiansen gümüş, Sturla Holm Laegreid ise bronz madalya aldı.
İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 7. gününde biatlon erkekler 10 kilometre sprint müsabakaları, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.
Fransız Quentin Fillon-Maillet, 22 dakika 53.1 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak birinci oldu ve karışık takım 4x6 kilometre kategorisinin ardından oyunlardaki ikinci altın madalyasını elde etti.
Fransız biatlet, ayrıca kariyerinin 7. olimpiyat madalyasına ulaştı.
KÜRSÜDE YER ALAN DİĞER İSİMLER
Bu kategoride Norveçli sporcular, podyumu tamamladı.
Vetle Sjaastad Christiansen 13.7 saniye geride gümüş, Sturla Holm Laegreid ise 15.9 saniye farkla bronz madalya aldı.