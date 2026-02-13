Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'ten Osman Aşkın Bak'a ziyaret

- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.
Federasyonun açıklamasına göre Akgül ve Kayaalp, Bakan Bak ile İstanbul'da bir araya geldi.
FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU
Görüşmede güreşin geleceği, milli takım kampları, tesisleşme çalışmaları, projeler gibi konular kapsamlı şekilde ele alındı, Türk güreşinin sürdürülebilir başarısı adına fikir alışverişinde bulunuldu.