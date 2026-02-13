Abone ol: Google News

Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'ten Osman Aşkın Bak'a ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İstanbul'da bir araya geldi.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 18:31
  • Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.
  • İstanbul'daki görüşmede güreşin geleceği ve projeler ele alındı.
  • Türk güreşinin sürdürülebilir başarısı için fikir alışverişinde bulunuldu.

Federasyonun açıklamasına göre Akgül ve Kayaalp, Bakan Bak ile İstanbul'da bir araya geldi.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Görüşmede güreşin geleceği, milli takım kampları, tesisleşme çalışmaları, projeler gibi konular kapsamlı şekilde ele alındı, Türk güreşinin sürdürülebilir başarısı adına fikir alışverişinde bulunuldu.

