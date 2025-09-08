Fenerbahçe'nin üye etkinliğinde teknik direktör oylaması

Fenerbahçe'de gerçekleşecek seçim için kolları sıvayan Ali Koç, dün kadın kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sorularını yanıtlayan Koç, sarı-lacivertli ekibin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Düzenlenen organizasyonda konuşan Koç, teknik direktör konusuyla ilgili dikkat çeken bir harekete imza attı.

'HOCA YERLİ Mİ OLSUN YOKSA YABANCI MI?' OYLAMASI

Koç’un, kadın kongre üyeleriyle yaptığı buluşmada teknik direktörün yerli mi yabancı mı olması gerektiğini oylattığı ortaya çıktı.

Başkan Koç, Fenerbahçe kongre üyelerine, 'Hoca yerli mi, yabancı mı olsun?' diye oylama yaptırdı.

O anlar kameraya böyle yansıdı...