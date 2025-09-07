Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez milli takımda sakatlandı

Fenerbahçe'ye yeni transferi Edson Alvarez'den kötü haber geldi.

Alvarez, milli arada ülkesi Meksika ile Japonya arasında oynanan hazırlık maçında sakatlık sebebiyle 32. dakikada oyundan çıktı.

Orta sahadaki bir ikili mücadele sırasında yerde kalan 26 yaşındaki futbolcunun yardımına fizyoterapist Carlos Pecanha koştu.

YENİ TRANSFER ALVAREZ SAKATLANDI

Yapılan kısa müdahalenin ardından ayağa kalksa da oyuna devam edemeyen Alvarez, yerini Erik Lira’ya bıraktı.

Meksikalı orta saha, geçen yıl düzenlenen 2024 Copa America’da da benzer bir sakatlık yaşamış ve sahalardan haftalarca uzak kalmıştı.

FENERBAHÇE KİRALAMIŞTI

Premier Lig ekibi West Ham’dan ayrılan Alvarez, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun isteğiyle İstanbul’a gelmişti. Ancak, transferin hemen ardından Mourinho’nun sarı-lacivertlilerden ayrılması süreci karmaşık hale getirdi.

Buna rağmen kulübe bağlılığını dile getiren Meksika Milli Takımı kaptanı, şimdi yeni sakatlığı nedeniyle yeniden sahalardan uzak kalma riskiyle karşı karşıya.

Oyuncunun ne kadar süre forma giyemeyeceği yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.