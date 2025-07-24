Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran hazırlık maçında yıldızlaştı

2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşılaştı. Fenerbahçe, maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, 9. dakikada Youssef En-Nesyri ile 1-0 öne geçti. Sebastian Szymanski, 16. dakikada durumu 2-0 yaptı.

Fenerbahçe, Al-Ittihad karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDA EN NESYRI'NİN YERİNE GİRDİ

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Jhon Duran, ikinci yarının başında En-Nesyri yerine oyuna dahil oldu.

Kolombiyalı Jhon Duran, 77. dakikada skoru 3-0'a getiren golü attı. Duran, bu golle Fenerbahçe forması altında ilk kez ağları havalandırdı.

2 GOL BİRDEN...

Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 88. dakikada attığı golle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, daha önce buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Al Ittihad ile oynanan hazırlık maçını tribünden takip etti.

10 NUMARALI FORMAYLA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Kampa geç katılan, bu sebeple ilk 2 hazırlık maçında kadroda yer alamayan genç golcü, zorlu müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Maça "10" numaralı formayla çıkan 21 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli ekipteki ilk maçında 77 ve 88. dakikalarda takımının 3. ve 4. gollerine imza attı.

"GÜZEL ÜLKEMİZE HOŞ GELDİN DURAN YEĞENİM"

Yeni transferi için Kurtlar Vadisi temalı bir video paylaşan sarı - lacivertliler, ünlü oyuncu Kurtuluş Şakirağaoğlu'na da yer vermişti.

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Duran Emmi'yi canlandıran Kurtuluş Şakirağaoğlu, videoda Jhon Duran'ı görüntülü olarak aramıştı.

Şakirağaoğlu'nun Duran'a "Güzel ülkemize hoş geldin Duran yeğenim. Sırtında çubuklu forma, koca İstanbul sana emanet. Jhon Duran geldi deyiversinler." ifadelerini kullandığı duyulmuştu.

Duran ise usta sanatçıya, "Sağ ol emmi" şeklinde yanıt vermişti.