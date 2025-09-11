Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio için Bayern Münih gerçeği!

Fransız devi Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye transfer olan İspanyol futbolcu Marco Asensio için çarpıcı bir transfer detayı ortaya çıktı.

Alman basını, 29 yaşındaki yıldız oyuncunun Bayern Münih'e transferinin son anda gerçekleşmediğini duyurdu.

BAYERN'E ÖNERİLDİ

Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih'te yıldız orta saha oyuncusu Jamal Musiala'nın sakatlığı sonrası menajer Jorge Mendes, Alman ekibine PSG'de kadroda düşünülmeyen Marco Asensio'yu önerdi.

MAAŞI ÇOK BULUNDU

Alman devi, bu öneri sonrasında Asensio'ya olumlu yaklaştı.

Ancak Bayern Münih'in Asensio'nun maaşını çok bularak karşılayamadığı ve bu nedenle de transferi gerçekleştiremediği belirtildi.

FENERBAHÇE'YE İMZA ATTI

Bu gelişme sonrası Bayern Münih ve Asensio arasındaki görüşmeler durdu.

Devreye giren Fenerbahçe'nin, İspanyol yıldızın transferini bitirdiği aktarıldı.