Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun Teyze konuştu

Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi renklerine bağladı.

Sarı-lacivertliler, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye ayak basan tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Paris'te yaşadığı dönem Sivaslı diş hekimi Gökhan Çağrıcı ile samimiyet kuran N'Golo Kante, Çağrıcı'nın evine misafir olmuştu.

KANTE'Yİ FRANSA'DAKİ HATUN ANNESİ ANLATTI

Diş hekiminin annesi Hatun Çağrıcı'nın yaptığı yemekleri tadan Kante, 2021 yılında verdiği röportajda Türk kültürü ile tanıştığı söylemişti.

Diş hekiminin annesi Hatun Çağrıcı'ya ‘Hatun Anne' diye seslenen Kante'nin mütevazı tavrı, gönülleri de fethetti.

"ÇOK TEMİZ, DÜRÜST, NAMAZLI VE ABDESTLİ BİR ÇOCUK"

O dönem gündem olan ve N'Golo Kante ile samimi bağ kuran Hatun Çağrıcı, konuştu.

Çağrıcı, "Kante benim oğlumun arkadaşı. Bizimle çok samimi. Evimize geliyor, yemek yiyor. Çok temiz, çok dürüst, namazlı ve abdestli, çok mütevazı bir çocuk. İnşallah ülkemize hayırlı ve uğurlu olur. Türkiye'ye gelince evime davet ederim. Davet etmeye de gerek yok. O gelir beni bulur. Ona istediği mantıyı, köfteyi tattırırım inşallah." dedi.