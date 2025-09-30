Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio'dan şaşırtan 'kebap' yanıtı Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından 'Marco Asensio'yu daha yakından tanıyalım' başlıklı bir video yayınladı. Sezon başında PSG'den transfer edilen dünyaca ünlü İspanyol futbolcu ile yapılan soru-cevap, keyifli görüntüleri ortaya çıkardı.