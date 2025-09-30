Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio'dan şaşırtan 'kebap' yanıtı

Fenerbahçe’nin yaz transfer sezonunda PSG'den transfer ettiği İspanyol yıldız isim Marco Asensio, sarı-lacivertli ekibin hücum hattında kilit rol üstleniyor.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından, yıldızı futbolcu 'Marco Asensio'yu daha yakından tanıyalım' başlıklı bir video paylaşıldı.
EN SEVDİĞİN YEMEK HANGİSİ?
Marco Asensio ile yapılan soru-cevap, keyifli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.
Özellikle yıldız futbolcunun 'En sevdiğin yemek hangisi?' sorusuna verdiği 'Kebap' cevabı izleyenleri şaşırttı.
İşte o keyifli anlar...