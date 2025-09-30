Fenerbahçe'ye Edson Alvarez müjdesi

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Nice ekibini konuk edecek Fenerbahçe'ye, Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'den iyi haber geldi.

7 Eylül'de oynanan Meksika-Japonya hazırlık maçının 32. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Alvarez, o günden bu yana sahalardan uzak kalmıştı.

MİLLİ TAKIMDA SAKATLANMIŞTI

Sağ arka uyluğunda hafif kas yaralanması tespit edilen 27 yaşındaki oyuncu, çalışmalarını bir süredir bireysel olarak sürdürüyordu.

Alvarez sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Diğer yandan Antalyaspor maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.