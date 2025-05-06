Fenerbahçe'ye Jose Mourinho faturası: Tam 4.7 milyar TL...

Haber Merkezi

Beşiktaş yenilgisiyle büyük şok yaşayan Fenerbahçe'de artık şampiyonluk umutları neredeyse tükendi.

Alınan mağlubiyet kadar taraftarları kızdıran bir nokta da teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamalardı.

Portekizli hoca basın toplantısında, "Fenerbahçe'nin sahip olduğu problemlerinden biri, mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Bu işin sonucu en baştan belliydi." ifadesini kullandı.

12 TRANSFERE 65 MİLYON EURO ÖDENDİ

Ancak Mourinho, bu görüşüne rağmen yaklaşık 1 yılda yönetime adeta dünyaları ödetti.

Portekizli hocanın istediği kadroyu kurmak için 12 transfer yapılırken bonservis ve kira bedeli olarak tam 65 milyon euro ödendi.

Faslı forvet Youssef En Nesyri, 19.5 milyon euroluk bonservisiyle Fenerbahçe ve Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu oldu. 12 isme bu sezon ödenen maaşlar ise tam 27.8 milyon euroyu buldu.

TALISCA'YA 6 MİLYON EURO

Devre arası Suudi Arabistan'dan alınan Anderson Talisca'ya 5 ay için 6 milyon euro verildi.

Mourinho'ya 10.5 milyon euro maaş verilirken ekibiyle beraber maliyet 15 milyon euroyu buldu.

Böylece Fenerbahçe kulübüne 1 yıllık Mourinho dönemi, tam 107.8 milyon euro (Yaklaşık 4.7 milyar TL) mal oldu.