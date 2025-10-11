Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan iyi haber geldi

Fenerbahçe’ye kaptan Mert Hakan Yandaş’tan iyi haber geldi.

'Komutan' lakabı takılan deneyimli futbolcu, takımla çalışmalara başladı.

Mert Hakan Yandaş, bacağındaki enfeksiyon sebebiyle uzun bir süredir tedavi görüyordu.

UZUN SÜRE ENFEKSİYON TEDAVİSİ GÖRDÜ

Yaklaşık 1 ay önce bireysel çalışmalara başlayan futbolcu, sakatlığını tamamen atlattı ve takıma döndü.

Mert Hakan Yandaş, son maçını geçtiğimiz sezon 28 Mart tarihinde Bodrum Futbol Kulübü’ne karşı oynamıştı.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Tecrübeli futbolcunun, milli aranın ardından tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.

2020-2021 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de görev yapan Mert Hakan Yandaş, 149 maçta forma giydi. 11 kez fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, 22 asist yaptı.