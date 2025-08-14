Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den kötü haber

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı.

Feyenoord maçının ardından Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

AMELİYAT İHTİMALİ

Hollanda ekibine karşı oynanan müsabakada omuzundan sakatlık yaşayan Mert Müldür, ameliyat olabilir ve 3-4 ay sahalardan uzak kalabilir.

KARAR AŞAMASI

Fenerbahçe sağlık ekibi, Mert Müldür için karar aşamasında.

Milli futbolcunun ya omzundaki sakatlık tedavi edilecek ya da ameliyat olacak.

Mert Müldür, ameliyat olursa 3-4 ay sahalardan uzak kalacak.

AMELİYAT OLMAZSA TEDAVİ YAPILACAK

26 yaşındaki futbolcu, ameliyat olmazsa tedavi yapılacak ve bu şekilde sezona devam edecek.