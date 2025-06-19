Fernando Muslera, neden Türkçe röportaj vermediğini açıkladı

Galatasaray’da 14 sezon geçiren ve sarı-kırmızılı kariyerine nokta koyan Fernando Muslera, kulübün YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Taraftarı duygulandıran bu veda söyleşisinde Muslera, hem Galatasaray’daki yıllarını değerlendirdi hem de neden bugüne kadar Türkçe röportaj vermediğini anlattı.

"GALATASARAY HER ZAMAN FARKLI"

"Galatasaray her zaman farklı" diyen tecrübeli eldiven, sarı-kırmızılı kulübün atmosferine vurgu yaparak şunları dedi:

Yeni oyuncu geliyor, sonra nasıl gidiyor? 14 sene sonra gidiyoruz. 1 sene gelip şampiyon oluyor, ambiyansa bakıyor insan ve ‘Ben nasıl gidiyorum?’ diyor. Alvaro Morata, adam çok büyük isim. Ama burada geldi nasıl kutladı? Galatasaray enerjisi. Eğlenirken nasıldı gördünüz.

"HALBUKİ HEP TÜRKÇE KONUŞUYORUM"

Muslera, ilk kez Türkçe röportaj vermesinin nedeninin sorulması üzerine şu cevabı verdi:

Türkçe röportaj vermememin sebebi şu; ben röportaj verirken Galatasaray kaptanı olarak konuşuyorum, Nando olarak değil. Orada hata yasak. Taraftar belki yanlış anlar, mesaj aynı olmaz. Yüzde 100 İspanyolca konuşmamın sebebi buydu. Halbuki hep Türkçe konuşuyorum.

"İLK ÖĞRENDİĞİM KELİMELER ONLARDI"

"Türkçe sinirlenip Türkçe söylendiğin de oluyor soyunma odasında." sözlerine karşılık Muslera, şu ifadeleri kullandı:

Var var ama söylemiyorum şimdi (Gülerek). İlk öğrendiğim kelimeler onlardı.

"OKAN HOCA ÇOK FARKLI BİRİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için de övgü dolu ifadeler kullanan Muslera, şunları dedi:

Okan Buruk çok iyi bir hoca. Her şeyden önce çok iyi bir insan, o çok önemli. Okan Hoca çok farklı biri, 3 sene çalıştırdı, 3 kere şampiyon yaptı. Ne diyoruz, tebrikler Okan Hoca.

"BURSASPOR DÜŞÜNCE ÜZÜLDÜM"

Futbol dışındaki ilginç anılarından biri de yemek tercihleriyle ilgiliydi. En sevdiği yemeğin iskender olduğunu söyleyen Muslera, şu sözleri sarf etti: