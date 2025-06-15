14 yıl formasını giydiği Galatasaray'a sezonun sona ermesiyle birlikte veda eden Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi'nin takım üstündeki etkisinden bahseden Muslera, Arjantinli golcünün hırsına değinerek Fenerbahçe detayını anlattı.

"ÇOK ÇABUK KARAR VERDİM"

Galatasaray'a imza atma süreci hakkında bilgi veren Muslera, şunları dedi:

Galatasaray'a gelirken Lugano Türkiye'de oynuyordu. Ona sordum. 'Nando valla çok güzel bir takım. Her zaman Avrupa oynuyor Galatasaray' dedi. İnternette araştırdım sonrasında. Taffarel ve Fatih Hoca var o zaman, çok çabuk karar verdim.

"KAFASINDA SADECE FENERBAHÇE VAR"

Mauro Icardi'nin takım üstündeki etkisinden bahseden Muslera, şu ifadeleri kullandı:

Mauro Icardi çok karizmatik bir adam. Kendisinde her şey var, herkes onu dinliyor. Süper Kupa maçında sadece Mauro mutluydu. Herkes neden olduğunu biliyor. Onun kafasında sadece Fenerbahçe var. Mauro çok istedi ve bize 'kaç dakika oynayacağımızı bilmiyorum ama garanti 1 gol atacağım' dedi. Adam 1 dakika oynadı ve attı.