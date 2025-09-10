Fernando Muslera'dan Uğurcan Çakır'a mesaj

Galatasaray tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı 14 yıl boyunca terlettikten sonra kaleyi devralan Uğurcan Çakır'a anlamlı bir mesaj gönderdi.

Sarı-kırmızılı kulüpte bir döneme damga vuran Uruguaylı efsane, sosyal medya üzerinden Uğurcan'a destek oldu.

"O KALEYE SAHİP ÇIK"

Muslera, şu ifadeleri kullandı:

Hayatımın yarısından fazlasını geçirdiğim o kaleye sahip çık.

Galatasaray, yeni sezonda milli kaleci Uğurcan Çakır ile yoluna devam ederken Muslera'nın bu mesajı, hem taraftarlar hem de futbol camiası tarafından büyük takdirle karşılandı.