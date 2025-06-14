Fernando Muslera'nın yeni adresi netleşti

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Efsane olduğu Galatasaray ile yollarını ayıran Fernando Muslera'nın yeni kulübü belli oldu.

Arjantinli gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre Muslera, Arjantin Ligi ekibi Estudiantes LP ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.

ESTUDIANTES'E EVET DEDİ

Haberde, Uruguay ekibi Penarol'dan aynı süre için ancak daha düşük bir maaşla teklif alan Muslera'nın Estudiantes'e 'evet dediği belirtildi.

Lazio'dan 2011'de Galatasaray'a transferi sonrası Türkiye'de forma giydiği 14 yıl boyunca birçok başarı elde eden Fernando Muslera, aynı zamanda Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu.

GALATASARAY EFSANESİ OLDU

Galatasaray kariyerinde 8'i Süper Lig olmak üzere toplam 19 kez kupa sevinci yaşayan eldiven, 18 kupaya sahip Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak rekorun yeni sahibi olmuştu.

Muslera, Galatasaray formasıyla 8 lig şampiyonluğunun yanı sıra 5 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa kazandı.