Fernando Muslera'nın yeni takımındaki maaşı ortaya çıktı

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Fernando Muslera, 14 yılın ardından Galatasaray'a veda etti...

Türkiye'de en çok kupa kazanan oyuncu konumunda olan Muslera'nın geleceği merak ediliyordu.

YILLIK 1 MİLYON 80 BİN DOLAR KAZANACAK

14 yılın ardından Galatasaray'a veda eden Fernando Muslera'nın yeni adresi Arjantin ekibi Estudiantes oldu.

Yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilen Muslera'nın maaşı da belli oldu.

GALATASARAY'DAN ALDIĞININ 3'TE 1'İ

Buna göre Galatasaray'da yıllık 3.5 milyon euro kazanan Fernando Muslera, Estudiantes'te aylık 90 bin dolar alacak.

Böylelikle 38 yaşındaki kalecinin yıllık maaşı 1 milyon 80 bin dolar olacak.