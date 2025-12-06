Galatasaray, kırmızı kart beklediği pozisyonu yeniden paylaştı Galatasaray Kulübü, Samsunspor maçında kırmızı kart beklediği pozisyon hakkında bir paylaşım daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, "Görmeyenler için" ifadelerini kullandı.