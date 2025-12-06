Galatasaray, kırmızı kart beklediği pozisyonu yeniden paylaştı

- Galatasaray, Samsunspor maçında kırmızı kart beklediği pozisyonun görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
- Sarı-kırmızılılar, Cherif Ndiaye'nin Davinson Sanchez'e müdahalesi için "Görmeyenler için" dedi.
- Tartışmalı pozisyonun görüntüleri BeIN Sports'tan alındı.
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmada yaşanan tartışmalı bir pozisyona tepki gösterdi.
Samsunspor'un forveti Cherif Ndiaye'nin Davinson Sanchez'e yaptığı müdahalede kırmızı kart beklentisinin karşılanmadığını belirten Galatasaray, söz konusu pozisyonun görüntüsünü paylaşarak "Görmeyenler için" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)