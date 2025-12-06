Samsunspor'dan hakem Mehmet Türkmen'e videolu tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 15’inci Galatasaray, sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 36’ya yükseltirken, Samsunspor 25 puanda kaldı.

Samsunspor, Galatasaray ile yaptıkları maçtaki tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili bir paylaşım daha gerçekleştirdi.

"ÇALINAN 1 PUAN"

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon oynadığı ve maçı yine Mehmet Türkmen'in yönettiği Kayserispor deplasmanındaki Galatasaray'ın kazandığı penaltı ile kendi maçlarında yaşanan pozisyonu paylaşan Samsunspor, gönderide şu ifadeleri kullandı:

"Aynı hakem, aynı gözler, aynı VAR ekranı…

Birinde çalınan penaltı...

Diğerinde çalınan 1 puan..."

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)