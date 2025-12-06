Samsunspor'dan hakem Mehmet Türkmen'e videolu tepki

- Samsunspor, Galatasaray ile oynanan maçta hakem Mehmet Türkmen'in tartışmalı penaltı kararı nedeniyle eleştiride bulundu.
- Kulüp, geçen sezon Kayserispor maçında aynı hakemin Galatasaray lehine verdiği penaltı kararı ile kendi maçlarındaki pozisyonu karşılaştırdı.
- Samsunspor, sosyal medya paylaşımında, aynı hakem ve VAR ekranına rağmen farklı karar verildiğini belirtti.
Süper Lig’in 15’inci Galatasaray, sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 36’ya yükseltirken, Samsunspor 25 puanda kaldı.
Samsunspor, Galatasaray ile yaptıkları maçtaki tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili bir paylaşım daha gerçekleştirdi.
"ÇALINAN 1 PUAN"
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon oynadığı ve maçı yine Mehmet Türkmen'in yönettiği Kayserispor deplasmanındaki Galatasaray'ın kazandığı penaltı ile kendi maçlarında yaşanan pozisyonu paylaşan Samsunspor, gönderide şu ifadeleri kullandı:
"Aynı hakem, aynı gözler, aynı VAR ekranı…
Birinde çalınan penaltı...
Diğerinde çalınan 1 puan..."
