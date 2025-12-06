Trabzonspor, Göztepe maçına hazır!

- Trabzonspor, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
- Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son taktik çalışma yapıldı.
- Antrenman öncesi, Tim Jabol Folcarelli'nin doğum günü kutlandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, karşılaşma öncesi son taktik çalışma gerçekleştirildi.
DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Bu arada, bordo-mavili takımın Fransız oyuncusu Tim Jabol Folcarelli için antrenman öncesi pasta kesilerek doğum günü kutlaması yapıldı.