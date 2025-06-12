FIFA, 2029 Kulüpler Dünya Kupası'ndaki takım sayısını 48'e çıkarmayı hedefliyor

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ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için geri sayıma geçildi...

Düzenlenecek organizasyonda kulüplere toplam 1 milyar dolar dağıtılacak.

Organizasyonda yer alan 32 kulübe verilecek 1 milyar dolarlık para ödülünün 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşacak.

Kupa şampiyonu, turnuvanın grup aşaması ve play-off'lardan oluşan formatında toplam 7 maça çıkacak.

Şampiyonluğa ulaşacak kulüp, öngörülen 125 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.

32 TAKIMLA DÜZENLENECEK

Kulüpler Dünya Kupası, FIFA tarafından ilk kez 32 takımla düzenlenecek.

Kupada takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak.

Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüyle mücadele edecek.

Öte yandan FIFA, bu yaz ABD’de düzenlenecek yeni formatlı Kulüpler Dünya Kupası’nın başarısına göre 2029 yılı için devrim niteliğinde bir değişikliği gündemine aldı.

48 TAKIMA ÇIKARILMASI PLANLANIYOR

Organizasyon, turnuvayı 48 takıma çıkarmayı planlıyor.

Bu ihtimal, dev kulüplerin turnuvaya alınmaması üzerine yükselen lobi baskılarıyla birlikte daha ciddi şekilde değerlendiriliyor.

Barcelona, Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Milan gibi Avrupa’nın önde gelen kulüpleri bu yılki turnuvaya katılamıyor.

Mevcut formatta Avrupa’dan sadece 12 takım yer alabiliyor ve FIFA bu sınırı kaldırmadıkça daha fazla Avrupa kulübünün turnuvada yer bulması mümkün değil.

32 takımın mücadele edeceği turnuva, cumartesi günü ABD’de başlıyor. Şampiyon olan takım, toplamda 125 milyon dolarlık katılım ve ödül parası kazanacak.

Bu miktar, Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi zaferinde UEFA’dan kazandığı toplamdan 35 milyon dolardan daha az. Bu fark, birçok kulübün FIFA'ya tepkisini körükledi.

UEFA KISITLAMALARI, LIVERPOOL'U DIŞARIDA BIRAKTI

Liverpool, 2021-2024 döneminde Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamayan takımlar arasında en iyi dereceye sahip kulüp olmasına rağmen, "bir ülkeden en fazla iki kulüp" kuralı nedeniyle turnuvaya alınmadı.

Bu dönemde Chelsea, Manchester City ve Real Madrid şampiyon olmuş, Real Madrid’in iki kez kazanması sayesinde UEFA’dan dokuz kulüp katılım hakkı elde etmişti.

KURAL ESNETİLDİ

FIFA, Güney Amerika için aynı kuralı esnetti. Brezilya kulüpleri dört yıl üst üste Copa Libertadores’u kazandığı için dört kulüp birden turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Bu esneklik, Avrupa kulüpleri için yapılmayınca adaletsizlik tartışmaları başladı.

1 MİLYAR DOLARLIK YAYIN GELİRİ

Turnuvanın yayın hakları için Dazn, 1 milyar dolarlık küresel bir anlaşma yaptı.

Anlaşma, Suudi Arabistan’ın SURJ Sports Investment şirketinden gelen yatırımla finanse edildi.

İngiltere’de yayın haklarını 23 maç için Channel 5 satın aldı. Adidas, Coca-Cola ve Visa gibi dev sponsorlar, ilk başta mesafeli davransa da, turnuvaya sonradan dahil oldu.

FIFPRO VE AVRUPA LİGLERİNDEN TEPKİ

Turnuvanın genişlemesi, oyuncu sendikası FIFPRO ve Avrupa Ligleri tarafından eleştiriliyor.

FIFA’ya "hakim konumu kötüye kullanma" suçlamasıyla resmi şikayet sunuldu. Avrupa Komisyonu, soruşturma başlatıp başlatmayacağına henüz karar vermedi.

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström, Athletic’e verdiği röportajda 2029 planlarının henüz kesinleşmediğini ama açık fikirli olduklarını belirtti:

"Formatlar ve geleceğe dair her konuyu kulüpler ve konfederasyonlarla konuşacağız. Bu turnuvanın potansiyeline inanıyoruz.”