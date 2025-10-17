FIFA dünya sıralamasında Türkiye yükselişte

- A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 26. sıraya çıktı.
- Türkiye, ekim ayı sıralamasında 1570 puanla yer aldı.
- İspanya zirvede kalırken, Almanya iki basamak yükselip ilk 10'a girdi.
A Milli Futbol Takımımız, FIFA’nın ekim ayı itibarıyla güncellediği dünya sıralamasında bir adım daha yükseldi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1570 puanla 26. sırada yer aldı.
BİR BASAMAK YÜKSELDİK
A Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya 1880 puanla zirvedeki yerini korurken, son dünya şampiyonu Arjantin 1872 puanla ikinci, Fransa ise 1862 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
İki basamak yükselen Almanya, 1713 puanla yeniden ilk 10 ülkenin arasına girdi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Kasım 2025'te açıklanacak.
İLK 10'DA YER ALAN ÜLKELER
Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:
1 - İspanya - 1880
2 - Arjantin - 1872 (+1)
3 - Fransa - 1862 (-1)
4 - İngiltere - 1824
5 - Portekiz - 1778
6 - Hollanda - 1759 (+1)
7 - Brezilya - 1758 (-1)
8 - Belçika - 1740
9 - İtalya - 1717 (+1)
10 - Almanya 1713 (+2)
26 - Türkiye (+1)