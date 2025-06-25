FIFA İsrail'e yaptırım taleplerini görmezden geliyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarında soykırım yapıyor...

Kadın, çocuk ve yaşlı demeden binlerce masumu öldüren İsrail, zulmünü Filistin dışında Lübnan, Suriye ve son olarak İran'da sürdürdü.

Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkenin tepki gösterdiği İsrail, spor organizasyonlarında ise boy göstermeyi sürdürdü.

FIFA'NIN İSRAİL KONUSUNDA DİKKAT ÇEKEN SESSİZLİĞİ

Öyle ki sporda uluslararası çatı kuruluşları, 1 yılı aşkın süredir devam eden soykırıma rağmen İsrail takımlarına ve sporcularına yaptırım uygulamak bir yana kınama mesajı dahi yayınlamadı.

İsrailli sporcular, Filistin topraklarında sporcular öldürülürken, uluslararası turnuvalarda mücadeleye devam etti.

İsrail'in işlediği insanlık suçunu görmezden gelen sporun çatı kuruluşların, 2022 yılında Ukrayna'yı işgal eden Rusya için aldığı kararlar ise dikkati çekmişti.

RUSYA'YA ANINDA YAPTIRIMLAR GELDİ

UEFA, Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha ikinci gününde, "Uluslararası toplumda, Avrupa'nın güvenliği konusunda endişeler bulunmaktadır. Ukrayna'da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. UEFA, olimpik ruha uygun, barış ve insan haklarına saygı gibi Avrupa'nın ortak değerleri çerçevesinde futbolu geliştirmek için çalışmaktadır." ifadelerinin yer aldığı mesaj yayımlamıştı.

Aynı gün toplanan FIFA, Rusya'da uluslararası futbol maçlarının oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıklamıştı.

Çatışmaların başladığı dördüncü günde ise FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya almıştı.

RUS TAKIMLARI KATILAMIYOR, İSRAİL İÇİN İSE ÇIT ÇIKMIYOR

Rus takımları, o günden bu yana uluslararası alanda müsabakalara katılamıyor.

UEFA ve FIFA, Rusya'ya karşı bu tutumuna karşın, İsrail konusunda deyim yerindeyse "üç maymun"u oynadı.

Öyle ki FIFA, mayıs ayında kendilerine başvuran ve İsrail'in turnuvalardan men edilmesini isteyen Filistin Futbol Federasyonu'na olumlu ya da olumsuz bir cevap dahi veremedi.

Spor hukukçusu Anıl Dinçer de İsrail'in spor müsabakalarından men edilmesiyle ilgili kafasını kuma gömmeyi sürdüren kuruluşların tavrını değerlendirdi.

Son günlerde İsrail ile İran arasında yaşanan savaşın sporda da kendisini gösterdiğini anlatan Dinçer, özellikle uluslararası basında sporcularla ilgili Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) yaptırım alma veya düzenlemeye gideceği gibi konuların konuşulduğunu fakat iki kurumun da bu alanda herhangi bir adım atmadığını söyledi.

İsrail ve İran'da top koşturan yabancı futbolcularla ilgili dış basında bir dönem geçici transfer yapılması konusunda çeşitli dedikoduların yer aldığını ancak kendisinin bu konuyla ilgili herhangi bir adım atılacağıyla ilgili beklentisinin olmadığına dikkati çeken Dinçer, "Savaş bu şekilde ilerlerse kuvvetle muhtemel FIFA futbolcuların geçici olarak bir futbol sezonu özelinde başka kulüplere geçici transferlerine, yani kiralanmalarına izin verebilir. Bunun bir benzerini Rusya'da yapmıştı zaten. Futbolculara bir tarihe kadar kendilerine kulüp bulup bir futbol sezonluğuna başka bir kulübe kiralanmalarına izin vermişti." dedi.

"UYGULAMALARDA VE YAPTIRIMLARDA ÇİFTE STANDART VAR"

Özellikle son birkaç yıldır İsrail'in insan hakları ihlalleri ve uluslararası insancıl hukuku çiğneyen adımlarından dolayı herhangi bir ceza almadığı veya yaptırımla karşılaşmadığından bahseden Dinçer, "Rusya'ya karşı hızlı karar alınıp neredeyse her spor branşında kulüpler, milli takımlar, federasyonlar ihraç edilmişti. Burada göz göre göre bekleniyor. Kaldı ki bu savaş ve İsrail'in ihlalleri son dönemde sertleşse de uzun süredir mevcuttu. FIFA'nın hızlı aksiyon alması ve tarafların kim olduğuna bakmaksızın hakkaniyete uygun karar vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki durumda Rusya'nın saldıran taraf olarak görülmesi nedeniyle cezalandırıldığını, aynı cezalandırma veya yaptırım işleminin bugün İsrail için de yapılması gerektiğine değinen Dinçer, "Uygulamalarda ve yaptırımlarda çifte standart gözetiliyor." diyerek, FIFA veya UEFA'nın bu alanda herhangi bir karar almamasının hem futbolun sürdürülebilirliği hem de otoritelere duyulan güvenin ortadan kaybolması tehlikesine yol açtığını kaydetti.

Özellikle spor camiasında bu durumun çifte standart olarak kabul edildiğini ve bunun tepkilere yol açtığını vurgulayan Dinçer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ukrayna kulüpleri savaş nedeniyle maçlarını taraf sahalarda oynadı, Ruslar ise organizasyonlardan men edildi. Burada Ukrayna saldırıya uğrayan taraf ve mağdur olduğu için bu hak onlara verildi ancak aynı hakkın İsrail'e saldırıya uğrayana değil, aksine saldırıyı başlatana verildiğini görüyoruz. Yani cezalandırmak bir tarafa bir de mağdur hakkı elde etmiş oluyorlar. Rusya'ya bu haklar verilmezken, İsrail'e bu hakların tanınıyor olması tabii ki de çifte standardın yansıması. Yani Rusya'ya karşı alınan kararlarla İsrail'e karşı alınan kararlar arasında bir fark var ancak mevcut durum aynı. Kaldı ki İsrail'de gerçekleşenlerin Rusya'da olanlardan farkı yok. Bazı konularda çok daha aykırı durumların ve hak ihlallerinin olduğunu görüyoruz."

"FIFA BU TALEPLER YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYOR, GÖZ ARDI EDİYOR"

FIFA ve UEFA gibi kuruluşların İsrail konusunda bir adım atmamalarının siyasi tarafı olduğunu, İsrail kulüplerinin zarar göreceği, onları karşısına almak istemeyeceği bir karar almaktan çekindiğine vurgu yapan Dinçer, yaşanan bu durumla ilgili uluslararası spor otoritelerinin bir karar almak durumunda kalacağını savundu.

FIFA'nın bugün gelinen noktada henüz karar almamasının geçmişte de benzer örneklerle yaşandığına değinen Dinçer, "Uluslararası Futbolcular Birliğinin bir talebi mevcut; 2013, 2024 ve 2025'te toplam 3 kere FIFA'ya başvurdular ve İsrail'in futboldan cezalandırılmasını talep ettiler. FIFA bu talebe rağmen kongreyi ısrarla toplamıyor. Kongre toplanamadığı için de bu yönde bir karar alınamıyor. Bundan dolayı sanki bu talepler yokmuş gibi FIFA kanadında davranılıyor, göz ardı ediliyor." dedi.

Yalnızca spor değil, hukuki açıdan da yaşanan olayları dışarıdan gözle seyrettiklerinde gerek FIFA'nın etik değerleri gerekse sporun yansıttığı değerlerin alaşağı edildiği gerekçesiyle İsrailli kulüplere karşı harekete geçilmesi gerektiğine vurgu yapan Dinçer, söz konusu kararın henüz alınmamış olmasının ve yeni sezon planlamaları sırasında bu yaptırım dedikodularının çıkıp herhangi bir aksiyon alınmamış olmasının hem sporun geleceğine hem de sporun işleyişine etki edeceğini söyledi.

"ALINMAYAN HER KARAR OTORİTEYE ZARAR VERECEK"

FIFA başta olmak üzere spor otoritelerinin gerek uluslararası güvenilirliğini korumak, gerekse işleyiş adına disiplini sağlayabilmek adına önemli prensiplere sahip olduğunu, bunlardan bazılarının da FIFA adına "eşit oyun" ve "fair play" anlayışları olduğunu ifade eden Dinçer, gerekli adımların atılmamasının, otoritelerin imajına ve güvenilirliğine zarar verebileceğini belirterek, şöyle konuştu: