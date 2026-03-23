FIFA'dan Adana Demirspor'a bir ceza daha

1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, FIFA'dan 6 puan silme cezası daha aldı. Adana temsilcisinin bu sezon FIFA Disiplin Komitesi tarafından toplamda aldığı puan silme cezası 60'a ulaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor'a toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandı.
TOPLAMDA 60 PUAN SİLME CEZASI...
