Finali kaybeden Youssef En-Nesyri gözyaşlarını tutamadı

- Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas, Senegal'e karşı şampiyonluğu kaçırdı.
- Youssef En-Nesyri maç sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.
- En-Nesyri, 80. dakikada oyuna dahil olmuştu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Afrika Uluslar Kupası finalinde, Fas ile Senegal karşı karşıya geldi.
Finalde Senegal'e karşı şampiyonluğu kaçıran Fas'ta Youssef En-Nesyri, karşılaşma sonrası duygusal anlar yaşadı.
Son düdüğün ardından saha içinde bir süre kalan En-Nesyri, gözyaşlarını tutamadı.
KUPA KAÇTI, HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
En-Nesyri'nin ağladığı anlar yayına yansıdı.
Maça yedek kulübesinde başlayan En-Nesyri, 80. dakikada El Kaabi'nin yerine oyuna dahil olmuştu.
İşte o anlar...