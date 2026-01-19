Abone ol: Google News

Finali kaybeden Youssef En-Nesyri gözyaşlarını tutamadı

Afrika Uluslar Kupası’nda unutulmayacak bir final yaşandı. Şampiyonluğu kaçıran Youssef En-Nesyri gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Faslı golcünün duygusal anları...

Yayınlama Tarihi: 19.01.2026 11:33
  • Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas, Senegal'e karşı şampiyonluğu kaçırdı.
  • Youssef En-Nesyri maç sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.
  • En-Nesyri, 80. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Afrika Uluslar Kupası finalinde, Fas ile Senegal karşı karşıya geldi. 

Finalde Senegal'e karşı şampiyonluğu kaçıran Fas'ta Youssef En-Nesyri, karşılaşma sonrası duygusal anlar yaşadı.

Son düdüğün ardından saha içinde bir süre kalan En-Nesyri, gözyaşlarını tutamadı.

KUPA KAÇTI, HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

En-Nesyri'nin ağladığı anlar yayına yansıdı.

Maça yedek kulübesinde başlayan En-Nesyri, 80. dakikada El Kaabi'nin yerine oyuna dahil olmuştu.

İşte o anlar...

