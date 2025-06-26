Fosfatspor, yeni anlaştığı teknik direktör ile vedalaştı

2025-2026 sezonu hazırlıklarına başlayan Fosfatspor, 17 Haziran’da teknik direktörlük görevine Zafer Hızarcı’nın getirildiğini duyurmuştu.

Fosfatspor Kulübü, 25 Haziran’da sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklama ile yeni teknik direktör Zafer Hızarcı ile yollarını ayırdı.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: