Francese Regis Crespi: Güzel bir aile olduk

1‘inci Lig ekiplerinden Vanspor FK, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri’de bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriyor.

Doğu Anadolu temsilcisinin geçtiğimiz sezon Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Asteras Tripolis forması giyen yeni transferi Francese Regis Crespi, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZLA TANIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Vanspor hakkında araştırma yaptığını söyleyen Crespi, şu ifadeleri kullandı:

Buraya gelmeden önce ben bunun farkındaydım. 25 yıllık bir hasretin olduğunun bilincindeydim. Hocamız bu konuyu benimle paylaşmıştı. Taraftarımıza ve şehre inanılmaz katkılar sunacağına inanıyorum. Ben de onlarla aynı hissi paylaşıyorum. Bu hisler benim için de çok önemli. Van şehri ve taraftarımızla tanışmak için sabırsızlanıyorum.

"GÜZEL BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİYOR"

Kayseri’de kamp çalışmalarının aile ortamında geçtiğine de dikkat çeken İspanyol kanat oyuncusu, şu şekilde konuştu:

Açıkçası Kayseri’de kamp günlerimiz çok güzel geçiyor. Takım çok kısa sürede çok güzel kaynaştı. Bir aile gibi olabildik. Bu da bize kendimizi evimizde gibi hissettiriyor. O yüzden güzel bir kamp geçirdiğimizi söyleyebilirim. Aslında şahsi ve takımın amaçlarının aynı olduğunu düşünüyorum. Burada takımı en üst lige yani Süper Lig’e taşımak için gereken her türlü mücadeleyi takımım ve kendim adına vereceğimize inanıyorum.

"TÜM MAÇLARI KAZANMAYA ODAKLANACAĞIZ"

Türkiye’nin zorlu bir lig olduğunu bilerek geldiğini de belirten Regis, şu şekilde konuştu:

Şu açıdan şanslıyım açıkçası. Türkiye’de oynamış çok fazla arkadaşım var. Hem Süper Lig’de hem de bir alt ligde daha önce oynayan ve hala forma giyen birçok arkadaşım var. Onlara sorabilme fırsatı buldum. Zorlayıcı ve mücadeleci bir lig olduğundan bahsettiler. Tabi ki de hepsi Türkiye’nin zorlu bir lig olduğunu söyledi. Bir yabancı olarak buraya gelmeden önce ister istemez kafanızda bir soru işareti oluyor. Ama onunla ilgili olarak aldığım cevaplar açıkçası beni daha azimli ve hırslı hale getirdi. Taraftarlarımız sakin olsunlar ve beklemede kalsınlar. Çünkü, bizler buraya yüzde yüzümüzü vererek, tüm maçları kazanmaya odaklanacağız.

"ARDA GÜLER ÜST DÜZEY BİR OYUNCU"

En beğendiği Türk futbolcunun sorulması üzerine ise Crespi, şu ifadeleri kullandı: