Galatasaray, Alanya Belediyespor deplasmanında galip geldi

- Galatasaray, Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Alanya Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.
- Maç, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynandı.
- Galatasaray, setleri 25-23, 22-25, 16-25 ve 21-25 sonuçlarıyla kazandı.
Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Alanya Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.
120 DAKİKA OYNANDI
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Çenesiz
Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Furkan Dur, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Berat Mergen, İrfan Çetinkaya, Abdullah Çam, Azizcan Ataoğlan, Burak Çevik)
Galatasaray: Gökçen Yüksel, Patry, Maar, Alonso, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright)
Setler: 25-23, 22-25, 16-25, 21-25
Süre: 120 dakika (31, 30, 25, 34)