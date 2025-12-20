Abone ol: Google News

Galatasaray, Alanya Belediyespor deplasmanında galip geldi

Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 17:04
Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Alanya Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.

120 DAKİKA OYNANDI

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Çenesiz

Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Furkan Dur, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Berat Mergen, İrfan Çetinkaya, Abdullah Çam, Azizcan Ataoğlan, Burak Çevik)

Galatasaray: Gökçen Yüksel, Patry, Maar, Alonso, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright)

Setler: 25-23, 22-25, 16-25, 21-25

Süre: 120 dakika (31, 30, 25, 34)

