Fred: Hazırlık kampına hazır gelmemiz gerekiyor

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Fred Rodrigues, hazırlık kampına hazır geldiğini söyledi.

Portekiz 2. lig ekiplerinden Uniao de Leiria'yı 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Fred, hazırlık karşılaşmalarının Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesinde iyi prova olduğunu belirtti.

"OYNADIĞIMIZ İLK 2 MAÇ BİZLER İÇİN İYİYDİ"

Zorluk seviyesinin artmasının kendileri açısından değerli olduğunu dile getiren Fred, şu ifadeleri kullandı:

Oynadığımız ilk 2 maç bizler için iyiydi. Seviyemizi her zaman en üst seviyede tutmaya çalışmalıyız. Tatil döneminde çalışmalarımızı bireysel sürdürüyoruz, ben de böyle yaptım. Tatil dinlenme fırsatı ama tatil sonuna doğru çalışmalara başlamak gerekiyor. Hazırlık kampına hazır gelmemiz gerekiyor. Ben de öyle yaptım.