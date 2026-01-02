Futbolda ara transfer dönemi başladı

- Futbolda ara transfer dönemi 2025-2026 sezonu için başladı.
- Kulüpler, 6 Şubat Cuma saat 23.59'a kadar transfer yapabilecek.
- Süper Lig ekiplerinin yeni transferleri futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Süper Lig'de ara transfer dönemi için geri sayım başlamıştı.
Haliyle şampiyonluk mücadelesi veren Süper Lig ekiplerinin yapacakları yeni transferler, futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu.
Ve futbolda ara transfer dönemi geldi çattı...
7 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.
Kulüpler, 6 Şubat Cuma saat 23.59'a kadar kadrolarına takviye yapabilecek.
Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı.