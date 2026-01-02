Galatasaray'da Mauro Icardi'ye 'indirimli sözleşme' teklifi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından bu sezon başında takıma geri dönen Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu için İtalya'dan ve Arjantin'den bazı kulüplerin transfer isteği olsa da sarı-kırmızılılar kaptanından vazgeçmek istemiyor.

'MAAŞINDA İNDİRİM YAP'

Galatasaray, Mauro Icardi ile yeni bir sözleşme imzalamak istiyor, ancak bir şartla...

Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, yıllık 10 milyon euro kazanan Arjantinli yıldıza 1+1 yıllık kontrat önerilecek.

YARIYA YARIYA DÜŞÜŞ

Ayrıca Icardi'nin maaşı da 5 milyon euroya düşürülecek.

Icardi’nin teklifi kabul edip etmeyeceği merakla bekleniyor.