Davinson Sanchez ve Soner Sarıkadayı yeni yılı birlikte kutladı

Tüm dünyada olduğu gibi 2026 yılı ülkemizde de coşkuyla karşılandı.

Spor camiası da bu coşkuya sosyal medya paylaşımlarıyla eşlik etti.

İşte bu paylaşımlardan biri dikkat çekti...

Ülkemizde top koşturan yabancı oyunculardan Galatasaraylı Davinson Sanchez de yeni yılı ailesiyle kutlayan isimler arasındaydı.

SANCHEZ VE SARIKABADAYI AİLELERİ BİR ARADA

Sanchez Ailesi'nin misafiri ise tanıdık bir yüz oldu.

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı ve ailesi, yeni yıla Sanchez Ailesi'yle birlikte girdi.

İki ismin tanışıklıklarının, eşlerinin arkadaş olması nedeniyle olduğu öğrenildi.

İşte Sanchez ve Sarıkabadayı'dan yeni yıl paylaşımları...