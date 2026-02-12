Futbolda bahis soruşturmasında 510 profesyonel PFDK'ya sevk edildi

- Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda profesyonel liglerdeki 510 kişiyi bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk etti.
Futbolda bahis soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan isimler hakkında yeni bir açıklama yaptı.
TFF, 510 kişiyi bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'NİN AÇIKLAMASI
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.