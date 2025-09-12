Futbolda birinci transfer dönemi bugün bitiyor

Süper Lig'de bir transfer sezonu daha geride kalmak üzere...

30 Haziran'da başlayan transfer dönemi bugün saat 00.00'da sona erecek.

"Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat'ta tamamlanacak.

BU GECE SONA ERİYOR

Yaklaşık iki buçuk ay süren transfer sürecinde takımlar, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için yoğun mesai harcadı.

Avrupa’dan dikkat çeken isimler Süper Lig’e adım atarken, bazı oyuncular ise kariyerine farklı liglerde devam etmeyi tercih etti.

DİKKAT ÇEKEN TRANSFERLER, GÜÇLÜ KADROLAR...

Özellikle bazı kulüpler yaptıkları transferlerle gündemde yer alırken, diğer takımlar da bütçelerine uygun hamlelerle kadrolarını genişletmeye çalıştı.

Transfer döneminde nokta atışı takviyeler yapan kulüpler, yeni sezonda hedeflerine ulaşmak için artık tamamen sahaya odaklanacak.

Kadrolarını şekillendiren takımlar, Süper Lig’deki yoğun fikstürde hem ligde hem de Avrupa arenasında başarılı bir performans sergilemenin planlarını yapıyor.