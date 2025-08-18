Gabriel Paulista: Daha iyi olabilirim

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu.

"TÜM TAKIMI TEBRİK EDİYORUM"

Paulista, sözlerine şöyle başladı:

Tüm takımı tebrik ediyorum. Ligin başına iyi hazırlandık. Büyük bir takımız ve iç sahada başladık. 3 puanla başlamak bizim için önemliydi. Bu maç adına çok mutluyum.

"MAÇA İYİ HAZIRLANDIK AMA AZ ZAMANIMIZ VARDI"

Sözlerine devam eden deneyimli stoper, şu ifadeleri kullandı:

Topla iyi rakiplere karşı bu şekilde oynamak gerekiyor. Maça iyi hazırlandık ama az zamanımız vardı. Felix de bana çok yardımcı oldu. İyi baskılar yaptık, dönen topları aldık ama bazen rakip, bu baskıdan çıktı ama iyi savunma yaptık. Topun arkasına geçtik ve Rafa ve Tammy de defansif yardıma geldi. Önde kaliteli işler yaptığınızda sonuçlar da bu şekilde pozitif oluyor.

"DAHA İYİ OLABİLİRİM"

Brezilyalı stoper son olarak, şu sözleri sarf etti: