Gabriel Paulista'nın yeni takımı netleşti

Ailevi nedenler dolayısıyla Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kalan Gabriel Paulista'nın yeni takımı belli oldu. Brezilya'nın Corinthians takımı, Paulista'nın transferini gece yarısı yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 12.01.2026 09:02
  • Gabriel Paulista, ailevi nedenlerle Beşiktaş'tan ayrıldı.
  • Brezilya'nın Corinthians takımı, Paulista ile 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.
  • Paulista, Corinthians ile ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş’ta stoper hattında hareketlilik yaşanıyor.

Tecrübeli savunma oyuncusu Gabriel Paulista'yla geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı.

Ve Paulista'nın yeni takımı resmen belli oldu.

BREZİLYALILAR AÇIKLADI

Brezilya'nın Corinthians kulübü, Paulista ile 31 Aralık 2027'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun yeni takım arkadaşlarıyla çalıştığı ve bugün ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi.

YENİ TAKIMINA KATILACAK

Kariyerinde Villarreal, Arsenal, Valencia ve Atletico Madrid gibi takımlar da bulunan 35 yaşındaki stoper, Beşiktaş'ta geçirdiği 1.5 yıl boyunca 45 maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

