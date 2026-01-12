Abone ol: Google News

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Emre Mor için yeni iddia

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor için sürpriz bir ihtimal belirdi. Transferin gerçekleşmesi halinde Emre Mor futbol kariyerinde bir ilki yaşayacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.01.2026 09:55
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Emre Mor için yeni iddia
  • Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor'u gözden çıkardı.
  • 28 yaşındaki futbolcu için Kayserispor'a transfer olasılığı ortaya çıktı.
  • Transfer gerçekleşirse, Emre Mor Türkiye kariyerinde ilk kez İstanbul dışına çıkacak.

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak olan Emre Mor'u gözden çıkardı.

Deneyimli futbolcu için yeni bir transfer olasılığı doğdu.

Daha önce adı Gençlerbirliği ve Kocaelispor ile anılan Emre Mor, bu kez de Kayserispor'a önerildi.

İSTANBUL'UN DIŞINA ÇIKMAMIŞTI: KAYSERİSPOR'A ÖNERİLDİ

Tarafların anlaşma sağlaması halinde Emre Mor, kariyerinde bir ilki yaşayacak.

28 yaşındaki futbolcu, Türkiye kariyerinde ilk kez İstanbul dışına çıkmış olacak.

Emre Mor, daha önce Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor formaları da giymişti.

Eshspor Haberleri