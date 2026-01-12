Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Emre Mor için yeni iddia

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak olan Emre Mor'u gözden çıkardı.

Deneyimli futbolcu için yeni bir transfer olasılığı doğdu.

Daha önce adı Gençlerbirliği ve Kocaelispor ile anılan Emre Mor, bu kez de Kayserispor'a önerildi.

İSTANBUL'UN DIŞINA ÇIKMAMIŞTI: KAYSERİSPOR'A ÖNERİLDİ

Tarafların anlaşma sağlaması halinde Emre Mor, kariyerinde bir ilki yaşayacak.

28 yaşındaki futbolcu, Türkiye kariyerinde ilk kez İstanbul dışına çıkmış olacak.

Emre Mor, daha önce Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor formaları da giymişti.